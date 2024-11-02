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- Tavşanlı'da trafik kazası, takla atan araçta burnu bile kanamadı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Yeni Mahalle Arslanbey Caddesinden şehir merkezine seyir halinde olan M. A. İdaresindeki 43 AEZ 792 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan ana caddeye çıkan Vildan Y. İdaresindeki 25 DH 498 plakalı otomobilin çarpışması sonucu M. A. idaresindeki 43 AEZ 792 hafif ticari araç çarpmanın etkisi ile çöp konteynerine çarparak yan geldi.

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeni ile cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaza mahallinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.