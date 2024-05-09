Tavşanlı\'dan 42 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 42 hacı adayı, ilçeden uğurlandı.

2024 programı dahilinde kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları, Tavşanlı'da bulunan saat kulesi önündeki meydanda toplandılar. Dualar eşliğinde gerçekleşen tören sonrası, 42 hacı adayı Konya'ya doğru yola çıktı.

Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, programa katılan hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, onlarla bir süre sohbet etti. Solmaz, hac ibadetinin önemine vurgu yaparak, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, tövbe, sabır ve hoşgörünün hacının temel değerleri olduğunu belirtti.

İlçeden uğurlanan 42 hacı adayının dualarla ve dualarla desteklenerek yolculuklarına başlaması, Tavşanlı'da duygusal bir an yaşattı. - KÜTAHYA