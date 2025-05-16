Tavşanlı Muhtarı İrfan Güner Yeniden Seçildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Köy ve Mahalle Muhtarları Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İrfan Güner, yeniden başkanlığa seçildi. Güner, tek aday olarak girdiği seçimde oy birliğiyle güven tazeledi.

Yağmur Düğün Salonları'nda düzenlenen genel kurula çok sayıda yerel yönetici ve siyasi temsilci katıldı. Toplantıda, çeşitli siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra geçmiş dönem Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve bölge muhtarları da hazır bulundu.

Genel kurulda, divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddelerine geçildi. İlk bölümde muhtar birliğinin gelir-gider tabloları okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Seçimlerde kullanılan tüm oyları alarak yeniden başkan seçilen İrfan Güner, "Bana gösterdiğiniz bu güven için tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde mahalle ve beldelerimizin sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Güner, yeni dönemde yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışacaklarını da sözlerine ekledi. - KÜTAHYA