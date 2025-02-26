Tavşanlı Ortaokulu Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
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Tavşanlı Ortaokulu Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti

Tavşanlı Ortaokulu Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, 'Değerlerimizle Yaşıyoruz' projesi kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler, yaşlıların hayat hikayelerini dinleyip birlikte oyunlar oynadı.

26.02.2025 12:20  Güncelleme: 12:22
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, "Değerlerimizle Yaşıyoruz" projesi kapsamında Tavşanlı Belediyesi Cemil Köylü Huzurevi'ni ziyaret ederek, burada kalan yaşlılarla unutulmaz bir gün geçirdi.

Öğrenciler, huzurevi sakinleri tarafından sıcak bir gülümsemeyle karşılandı. Yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, onların çocukluk hatıralarını ve hayat hikayelerini dinledi. Birlikte kelime oyunları oynayan ve şarkılar söyleyen öğrenciler ve yaşlılar, keyifli anlar yaşadı. Ziyaret sırasında huzurevi çalışanları, merkezin kuruluş sürecini ve burada sunulan hizmetleri öğrencilere aktardı. Öğrenciler, yaşlıların huzurevindeki yaşamları hakkında bilgi sahibi oldu.

Bu anlamlı ziyaret, hem öğrenciler hem de huzurevi sakinleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı. Öğrenciler, yaşlılara gösterdikleri ilgi ve sevgiyle onların yüzlerini güldürürken, yaşlılar da öğrencilere hayat tecrübelerini aktararak onlara değerli bir ders verdi.

Tavşanlı 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Manak, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin yaşlılarımızla bir araya gelmesi, onlara değerlerimizi aktarmamız açısından çok önemli. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin empati kurma, saygı ve sevgi gibi değerlerine yardımcı oluyor. Huzurevi sakinlerimizin de öğrencilerimizle geçirdiği bu keyifli günün onlara moral verdiğine inanıyorum. Projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tavşanlı Ortaokulu Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

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