Tavşanlı\'ya Yeni Tarım Müdürü Atandı

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Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine Mustafa Gökçe atandı.

Tavşanlı ilçe tarım ve Orman müdürlüğünde veteriner hekim olarak görevini yürütmekte olan veteriner hekim Mustafa Gökçe, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevlendirme ile İlçe Müdürü olarak atandı. - KÜTAHYA