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Tayvan'da Soğuk Hava Dalgası: 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tayvan'da Soğuk Hava Dalgası: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayvan'ın Tainin kentinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. Tainan Şehri İtfaiye Teşkilatı, hayatını kaybedenlerin kalp krizi geçirdiklerini ve yaşlarının 45 ila 92 arasında olduğunu belirtti. Sağlık uzmanları, aniden düşen sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve kronik hastalığı olanların soğuk havada uzun süre dışarıda kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Tayvan\'da Soğuk Hava Dalgası: 11 Kişi Hayatını Kaybetti
23.01.2024 - 17:32,  Güncelleme: 17:36
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Tayvan'ın Tainin kentinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da soğuk hava dalgası etkili oldu. Aniden düşen hava sıcaklığının ardından Tayvan'ın güneyindeki Tainan kentinde son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. Tainan Şehri İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kalp krizi geçirdikleri ve yaşlarının 45 ila 92 arasında olduğu belirtildi.

Sağlık uzmanları aniden düşen sıcaklıklara karşı dikkatli olunması ve özellikle kronik hastalığı olanların soğuk havada uzun süre dışarıda kalmamaları konusunda uyarıda bulundu. - TAİPEİ

Kaynak: İHA
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