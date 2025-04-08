Tazelenme Üniversitesi: 55 Yaş Üstü İçin Yeni Bir Fırsat - Son Dakika
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Tazelenme Üniversitesi: 55 Yaş Üstü İçin Yeni Bir Fırsat

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Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 55 yaş üstü bireylere eğitim fırsatı sunan Tazelenme Üniversitesi açıldı.

08.04.2025 11:12
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Tazelenme Üniversitesi'ne devam eden 55 yaş üstü bireylerin bir bölümü gençliklerinde gerçekleştiremedikleri üniversite hayalini gerçekleştirirken, bir diğer bölümü ise ilerleyen yaşlarında ikinci kez üniversite heyecanı yaşayıp, bilgilerini güncelliyor. Haftada bir ders gören katılımcılar, akademik eğitimin yanında uygulamalı eğitimle becerilerini de geliştiriyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde, sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan Tazelenme Üniversitesi, 55 yaş ve üzerindeki bireylere kapılarını geçen öğretim yılında açtı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan yaşlılara yönelik üniversiteye, yaşları 56 ila 74 arasındaki bireyler devam ederken, üniversite yönetiminin aldığı kararla iki yıl olan eğitim süresi de 4 yıla çıkarıldı. Bireylere tarih, sanat, yabancı dil, felsefe, din kültürü, sağlık, genel kültür ile bu öğretim yılından itibaren Ziraat Fakültesi'nde de uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı. Düzenlenen toplu aktiviteler, geziler, toplu yemekler, doğa yürüyüşü ve çeşitli sanatsal aktivitelerle sosyal hayata daha aktif ve toplum içinde daha verimli bir şekilde katılmaları sağlanan bireyler, üniversite havasını teneffüs etmenin yanında aldıkları eğitimin hayatlarını kolaylaştırdığını söyledi.

"Laboratuvarlarda deneyler yaptık"

Üniversiteye bu yıl kayıt yaptıran ev hanımı Arzu Löker, "Tazeleme Üniversitesi'ne geliyorum, ilk yılım. Sağlık alanında eğitim alıyoruz genelde ama ikinci dönem dersleriniz değişti, daha geniş bir alana yayıldı. Sosyoloji, psikoloji, ruhsal sağlık açısından, fizik tedavi açısından, yine sağlık üzerine fiziksel ve ruhsal sağlık üzerine dersleri alıyoruz. Arada da böyle etkinlikler var. Laboratuvara geldik, fen edebiyatta da yine laboratuvarlarda deneyler yaptık. Ben yeniyim, geçen yıllarda farklı farklı dersler oluşmuş, bakıp göreceğiz" dedi.

"Okulda aldığım eğitimle kendi kendimin hayatımı kurtardım"

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın Beldesinden Tazelenme Üniversitesi'ne devam eden 2'inci sınıf öğrencisi Satılmış Koç da şöyle konuştu:

"Tazelenme Üniversitesi'nde ikinci yılımız, ikinci sınıftayız. Normalde üniversitemiz 2 yıllık, bu sene rektörlüğün aldığı kararla 4 yıla çıktı öğretim sürecimiz. Sağlık bölümünde, ilk yardım konusunda bayağı detaylı bilgileri aldık. Sağlıklı yaşlanma konusuyla ilgili detaylı bilgileri aldık, hala almaya devam ediyoruz. Beyin hücreleri ile ilgili sağlıklı bilgiler alıyoruz. Hayatınızda çok güzel şeyler oluyor. Onuncu ayda ben bir kalp krizi geçirdim, burada okulda aldığım eğitimle kendi kendimin hayatımı kurtardım diyebilirim, ilkyardım anlamında. Bugün burada Ziraat Fakültesinde aşılama konusunda bilgi alıyoruz. Çok güzel eğitim anlamında, şimdi canlı canlı aşılama yapmayı öğreneceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tazelenme Üniversitesi: 55 Yaş Üstü İçin Yeni Bir Fırsat - Son Dakika

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