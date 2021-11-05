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TBB'den 'Samsun hizmet binası' açıklaması - Son Dakika

TBB'den 'Samsun hizmet binası' açıklaması

05.11.2021 14:21
TBB'den 'Samsun hizmet binası' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği(TBB), Samsun Barosu 'hizmet binası' konusuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Barolar Birliği(TBB), Samsun Barosu 'hizmet binası' konusuyla ilgili açıklamada bulundu.

Samsun Barosu Yönetim Kurulu'nun, şehirde kurulması planlanan 'hizmet binası' ile ilgili eleştirilerine cevap veren TBB, "Samsun Baromuza hizmet binası yapılacak arsa ile ilgili resmi süreç bitmiştir. Genel kurulumuza 1 ay kala bundan sonraki işlem yeni yönetim tarafından tamamlanacaktır" açıklamasında bulundu.

"İşlemi yeni yönetim tamamlayacak"

TBB Basın Müşavirliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Barolar Birliği olarak Samsun Baromuza hizmet binası yapmak üzere bir arsayı çoktan satın almış bulunuyoruz. Mesele komşu arsanın da satın alınarak inşaat alanının büyütülmesine ilişkindir. Bu arsanın da satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Resmi süreç tamamlanmıştır. Genel kurulumuza 1 ay kalmıştır. Bilançomuz kesinleştirilip delegelerimize gönderilmeye hazır hale getirilmiştir. Bu sebeple satın alma işleminin genel kurul sonrasına bırakılması bir tercih değil, bir zorunluluktur. Türkiye Barolar Birliği bir özel hukuk tüzel kişisi değildir. Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür. Kamu hukukuna ilişkin emredici kurallarla bağlıdır. Devlette ve idarede devamlılık ilkesi gereği yeni seçilecek olan yönetim işlemi tamamlayacaktır. Süreç bu kadar açık ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde yürümektedir. Konunun başka mecralara çekilmesinin baromuza ve mesleğimize faydası olmayacaktır. Baromuza da durum hem şifahi olarak defalarca hem de resmi belgelere dayanılarak yazıyla açıklanmıştır. Söz konusu açıklama web sitemizde yayınlanmıştır. Tüm meslektaşlarımız ve herkes konunun ayrıntılarını buradan öğrenebilir." - SAMSUN

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TBB'den 'Samsun hizmet binası' açıklaması - Son Dakika


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