TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel kısa film hazırladı - Son Dakika
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Yerel

TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel kısa film hazırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde '23 Nisan Özel Kısa Filmi' hazırlandı. Film, kurtuluş mücadelesinin yaşandığı dönemde çocukların inanç ve azmini anlatıyor. Anadolu irfanıyla yetişen çocukların her dönemde ve her alanda sergilediği cesaretin işlendiği filmde TBMM'ye gelen çocukların 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'nu gerçekleştirmesi anlatılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajıyla sona eren film, televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak.

22.04.2024 23:15
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde "23 Nisan Özel Kısa Filmi" hazırlandı.

TRT platolarında ve TBMM'de çekilen film, kurtuluş mücadelesinin yaşandığı dönemde çocukların inanç ve azmini anlatıyor. Anadolu irfanıyla yetişen çocukların her dönemde ve her alanda sergilediği cesaretin işlendiği filmde TBMM'ye gelen çocukların 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'nu gerçekleştirmesi anlatılıyor. "104 yıldır gözlerinde cesaret, yüzlerindeki neşe buluşsun diye varız. Geleceğe en güzel mirasımız yavrularımız" ifadesinin yer aldığı film, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajıyla sona eriyor.

Kurtulmuş, televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak "23 Nisan Özel Kısa Filmi"ni sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel kısa film hazırladı - Son Dakika

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