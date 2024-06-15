TCG Kınalıada Korveti Tokyo'da Halkın Ziyaretine Açıldı - Son Dakika
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TCG Kınalıada Korveti Tokyo'da Halkın Ziyaretine Açıldı

Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Japonya'ya gelen TCG Kınalıada Korveti, Tokyo'da halkın ziyaretine açıldı. Yoğun ilgi nedeniyle terminalde uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler geminin teknik özellikleri hakkında bilgi aldı ve fotoğraf çekti. Türk denizcilere teşekkür etmek için gemiyi ziyaret eden Japonlar, ilişkilerin 100. yılında dostluk çerçevesinde bu ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

15.06.2024 11:53
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Türkiye- Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Japonya'ya gelen TCG Kınalıada Korveti, Tokyo'da halkın ziyaretine açıldı. Dev savaş gemisini görmek isteyen yüzlerce kişi, Tokyo Uluslararası Kruvaziyer Terminali'ne akın etti.

Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı çerçevesinde Japonya'da liman ziyaretleri gerçekleştiren TCG Kınalıada Korveti, Tokyo'da ziyarete açıldı. Dev savaş gemisini görmek isteyen yüzlerce kişi dün olduğu gibi bugün de erken saatlerden itibaren Tokyo Uluslararası Kruvaziyer Terminali'ne akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle terminal girişinde uzun kuyruklar oluştu. Güvenlik kontrolünden geçirilen ziyaretçiler, gruplar halinde TCG Kınalıada Korveti'ni gezdi. Geminin teknik özellikleri ve üretim süreci ile ilgili yetkililerden bilgi alan ziyaretçiler, gemi güvertesinde ve rıhtımda fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Japonya'ya gelen Türk denizcilere teşekkür etmek için gemiyi ziyaret etmeye geldiğini kaydeden Koichi Hamaguchi, "Ayrıca Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı. Türk denizciler bu kapsamda Ertuğrul Fırkateyni kazasının yaşandığı Kushimotoyu'da ziyaret etti. Onlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Donanmamızı ziyaret etmeye geldik, gururluyuz"

Japonya'da yaşadığını belirten Sezi Hamaguchi ise, "Türk donanmamızı, Kınalıada Korvetimizi ziyaret etmeye geldik. Gururluyuz" şeklinde konuştu. TCG Kınalıada Korveti'ni görmek için Kanagawa eyaletinden Tokyo'ya geldiğini vurgulayan Mesut Şaksucu da, "İlişkilerimizin 100. yılında, dostluk çerçevesinde Türk savaş gemisinin Japonya'yı ziyaret etmesinden çok memnun oldum" dedi.

Ziyaretçilerden Kodai Hoshino ise Türk savaş gemisinin Tokyo'da halkın ziyaretine açıldığını Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarından öğrendiğini ve gemiyi görmeye geldiğini belirterek kardeş bir ülkenin donanmasının Japonya'yı ziyaret etmesinden mutlu olduğunu ifade etti.

Yarına kadar Tokyo'da kalacak olan TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya'daki son durağı Hiroşima eyaleti olacak. Korvet, 19- 21 Haziran arasında Kure Donanma Üssü'nü ziyaret edecek. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TCG Kınalıada Korveti Tokyo'da Halkın Ziyaretine Açıldı - Son Dakika

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