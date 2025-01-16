TDV'den Asılsız Harcama İddialarına Yanıt - Son Dakika
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TDV'den Asılsız Harcama İddialarına Yanıt

TDV\'den Asılsız Harcama İddialarına Yanıt

Türkiye Diyanet Vakfı, gereksiz harcamalar iddialarını eski çalışanın hezeyanları olarak nitelendirdi.

16.01.2025 10:31
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Vakfın gereksiz harcamalar yaptığı iddialarına ilişkin, "Söz konusu iddialar, Amerika'da yaşayan eski bir Vakıf çalışanının hezeyanlarından ibarettir. Bu tür asılsız iddialar kamuoyunu yanıltma, Vakfımızı ve yöneticilerini itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın eski çalışanı olduğunu belirten bir kişi, sosyal medyada kurumun gereksiz harcamalar yaptığını iddia etti. Bazı basın yayın organlarında söz konusu iddialara dayındırılan haberler yer aldı. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında Vakfımızın eski bir çalışanının asılsız iddialarına dayanılarak yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen Vakfımızı yıpratma amaçlı olarak ortaya atılan iddialarda yer alan ve 2023 yılında yaşanan olaylarla ilgili gerekli denetim ve teftiş süreçleri titizlikle tamamlanmış, iş ve işleyişle ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Türkiye Diyanet Vakfı, tüm harcamalarını şeffaf bir şekilde gerçekleştirmekte ve ilgili resmi kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Faaliyet raporları, bütçe ve harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde düzenli olarak Vakfımızın internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu iddialar, Amerika'da yaşayan eski bir Vakıf çalışanının hezeyanlarından ibarettir. Bu tür asılsız iddialar kamuoyunu yanıltma, Vakfımızı ve yöneticilerini itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Mesnetsiz iddiaların sahibi hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. İddiaları yayan sosyal medya kullanıcıları ile basın yayın organları hakkında da her türlü hukuki hak kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel TDV'den Asılsız Harcama İddialarına Yanıt - Son Dakika

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