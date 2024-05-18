TDV Uluslararası İyilik Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Sahiplerini Bulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TDV Uluslararası İyilik Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Sahiplerini Bulacak

TDV Uluslararası İyilik Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Katılımıyla Sahiplerini Bulacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Mayıs'ta düzenlenecek. Programda, topluma örnek teşkil eden 7 iyilik öncüsüne ödül verilecek ve 6 vefa ödülü takdim edilecek.

18.05.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan "TDV Uluslararası İyilik Ödülleri", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini bulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde iyiliğin yaygınlaşması ve iyilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan "Uluslararası İyilik Ödülleri" programının 7'ncisi 22 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

İyilik öncüleri ödüllendiriliyor

TDV Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarında topluma örnek teşkil eden, çevresine ve dünyaya umut ışığı olan 7 iyilik öncüsüne ödül verilecek. Törende ayrıca 6 adet vefa ödülü de takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek programda, ödül almaya hak kazanacak isimler TDV Uluslararası İyilik Ödülleri programında ilan edilecek. TDV Uluslararası İyilik Ödülleri'ne layık görülen isimler, oluşturulan jürinin detaylı bir şekilde incelediği ulusal ve uluslararası alanda belirleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İyilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TDV Uluslararası İyilik Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Sahiplerini Bulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:53 Canlı anlatım İkinci yarı başladı Canlı anlatım! İkinci yarı başladı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 20:11:51. #1.11#
SON DAKİKA: TDV Uluslararası İyilik Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Sahiplerini Bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement