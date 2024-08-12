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Tedavi edilen şahin yeniden doğaya kavuştu

ZONGULDAK - Karadeniz Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, yaralı halde bulunan ve tedavi altına alınan bir şahini başarılı bir rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya kazandırdı. Şahin, DKMP Şube Müdürlüğü personeli tarafından doğal yaşam alanına salındı.

İlçede vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin Karadeniz Ereğli DKMP Şefliği'ne teslim edildi. Uzman veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede, şahinin kanadında yaralanma tespit edilen şahin tedaviye alındı. Tedavi süreci boyunca DKMP ekipleri, şahinin sağlık durumunu yakından takip etti ve gerekli bakımın titizlikle yapılmasını sağladı. Şahin, tamamen iyileştikten sonra doğaya salınarak doğal yaşamına döndü. Zonguldak DKMP Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Ereğli Şefliğimizce gerçekleştirilen tedavisinin ardından sağlığına kavuşan şahin, Şube Müdürlüğümüz personelince yeniden doğaya salındı" ifadelerine yer verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, vatandaşlara yaralı veya yardıma muhtaç hayvanları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.