Tehlikeli manevra yapan kamyonet trafikten men edildi - Son Dakika
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Yerel

Tehlikeli manevra yapan kamyonet trafikten men edildi

Eskişehir'de tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye sokan açık kasa kamyonet, polis ekiplerince işlem yapılarak araç trafikten men edildi. Kamyonetin plakasız ve diğer araçlara yol vermeyen şekilde kullanıldığı görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı ve aracı trafikten men etti.

30.07.2024 22:21
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Tehlikeli manevra yapan kamyonet trafikten men edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tehlikeli manevralar yaparak trafiğe tehlikeye sokan açık kasa kamyonete polis ekiplerince işlem yapılarak araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de 26 Temmuz tarihinde Çevre Yolu, Bursa istikameti Yanık Kahveler Kavşağı yan yol güzergahında, sürücüsünün trafiği tehlikeye atacak şekilde kullandığı plakasız açık kasa kamyonet bir vatandaş tarafından video kaydına alınmış, görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bahse konu kamyonet ile ilgili tehlikeli araç kullandığı ve diğer araçlara yol vermediği gerekçesiyle çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde araç ve sürücüsüne tehlikeli araç kullanmak, bozuk ışık donanımı, teknik değişiklikleri tescil belgesine işletmemek, yeterli sayıda plaka takmamak maddelerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca ekiplerce araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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