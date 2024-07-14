Tehlikeli serinleme: Edirne'de süs havuzlarında çocuklar tehlikeyi göze alıyor

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Süs Havuzunda tehlikeli serinleme

EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklığının 40 dereceleri bulması ile çocuklar süs havuzlarına girerek serinliyor.

İzmir'de yaşanan suda elektrik çarpmasının üzerinden daha günler geçmeden Edirne'de 40 dereceyi aşması üzerine sıcaktan bunalan bazı çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Tek başına yasak ve tehlikeli olmasının yanı sıra çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen bir çocuk, dakikalarca süs havuzlarda oynayarak serinlemesi, yoldan geçen vatandaşlar tepkisiz kaldı.

Süs havuzlarından bazılarında aydınlatma ve fıskiye için elektrik hattı bulunması ise tehlikeyi daha da artırıyor. Yetkililerin, özellikle süs havuzlarına girilmemesi konusundaki uyarılarını dikkate almayan çocuklar, tehlikeli serinlemeye devam ediyor.