Tehlikeli serinleme: Edirne'de süs havuzlarında çocuklar tehlikeyi göze alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tehlikeli serinleme: Edirne'de süs havuzlarında çocuklar tehlikeyi göze alıyor

Edirne'de hava sıcaklığının 40 dereceleri bulmasıyla birlikte bazı çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar, süs havuzlarında oynayarak tehlikeli serinlemeye devam ediyor. Süs havuzlarında bulunan elektrik hatları ise tehlikeyi daha da artırıyor.

14.07.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süs Havuzunda tehlikeli serinleme

EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklığının 40 dereceleri bulması ile çocuklar süs havuzlarına girerek serinliyor.

İzmir'de yaşanan suda elektrik çarpmasının üzerinden daha günler geçmeden Edirne'de 40 dereceyi aşması üzerine sıcaktan bunalan bazı çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Tek başına yasak ve tehlikeli olmasının yanı sıra çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen bir çocuk, dakikalarca süs havuzlarda oynayarak serinlemesi, yoldan geçen vatandaşlar tepkisiz kaldı.

Süs havuzlarından bazılarında aydınlatma ve fıskiye için elektrik hattı bulunması ise tehlikeyi daha da artırıyor. Yetkililerin, özellikle süs havuzlarına girilmemesi konusundaki uyarılarını dikkate almayan çocuklar, tehlikeli serinlemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Edirne, Çocuk, Güvenlik, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tehlikeli serinleme: Edirne'de süs havuzlarında çocuklar tehlikeyi göze alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:03 EURO 2024 finali canlı anlatım İspanya-İngiltere maçında tempo yüksek EURO 2024 finali canlı anlatım! İspanya-İngiltere maçında tempo yüksek
21:36 ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
22:44 Bu çocuk daha 17 yaşında Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
22:08 Aydın Söke’deki yangın 3. gününde Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
19:16 Aydın’da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
18:46 Vinç böyle devrildi Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti
18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 23:00:15. #1.13#
SON DAKİKA: Tehlikeli serinleme: Edirne'de süs havuzlarında çocuklar tehlikeyi göze alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement