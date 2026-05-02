Kocaeli Büyükşehir'den çok fonksiyonlu araçlarla hızlı hizmet

02.05.2026 09:33  Güncelleme: 09:34
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin A Takımı ekipleri, farklı aparatlarla donatılan ve birden fazla görevi tek başına üstlenen çok fonksiyonlu araçlarla temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların taleplerine hızlı çözüm üretmek amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda büyükşehirin "A Takımı" olarak bilinen ekipleri, acil müdahale ve bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra temizlik ile çevre düzenleme faaliyetlerinde de aktif rol üstleniyor. Mahallelerden kırsal alanlara kadar geniş coğrafyada görev yapan ekipler, güçlü araç ve ekipman desteğiyle sorunlara yerinde ve hızlı müdahale ederek vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor.

4 mevsim kullanılan özel araçlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı'nın sahadaki en önemli yardımcılarından biri olan çok fonksiyonlu iş makineleri, yılın 365 günü kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlandı. Kent genelinde aktif olarak kullanılan bu özel araçlar, farklı görevleri tek başına gerçekleştirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Çok amaçlı kullanım imkanı sunan araçlar, farklı aparatlarla donatılarak sahadaki iş gücünü artırıyor. "Bariyer Yıkama Aparatı" ile yol kenarları ve metal bariyerler temizlenirken, dal budama aparatı sayesinde özellikle kırsal alanlarda ağaç bakımı gerçekleştiriliyor. Ot ve diken temizleme aparatı ise kaldırım ve yol kenarlarında oluşan yabani bitkileri ortadan kaldırıyor. Bu donanımlar sayesinde araçlar, farklı ihtiyaçlara hızlı ve etkili şekilde cevap vererek saha çalışmalarına büyük kolaylık sağlıyor.

güçlü donanım, güvenli çalışma

4x4 özelliğe sahip araçlar, engebeli ve zorlu arazi şartlarında dahi etkin performans sergiliyor. Farklı hız modlarıyla donatılan sistem sayesinde ekipler, sahada hem kontrollü hem de hızlı çalışma imkanına sahip oluyor. Araçların ön kısmında yer alan ağırlık aparatı ise süspansiyon sistemiyle birlikte dengeyi optimize ederek sağa-sola ayarlanabilmesini sağlıyor. Bu özellik, özellikle eğimli ve riskli alanlarda devrilme ihtimalini en aza indirerek güvenli kullanım sunuyor. Dört mevsim kullanılabilen bu araçlar sayesinde hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
