Tekden Hastaneleri'nden Açıklama

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Bazı yayın kuruluşlarında yenidoğan çetesine adı karıştırılan Tekden Hastaneleri tarafından kamuoyu bilgilendirmesi yapıldı. Açıklamada; "Bahse konu hastane 2016 yılı Kasım ayında tüm hisseleri ile devredilmiş, devrinden sonra 2 kez daha el değiştirmiştir. Bu süreç ile Tekden isminin anılması, bu sürece dahil edilmek istenmesi anlaşılamaz bir saldırıdır" denildi.

Tekden Hastaneleri tarafından konu ile ilgili tüm hukuki işlemlerin başlatıldığının belirtildiği açıklamada; "23.10.2024 tarihinde bir basın kuruluşunda, kurumumuz Tekden Hastaneleri ve Kemal Tekden ile ilgili yapılan açıklamalar ile ortaya konulan 'itibar suikastı' gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili basınımızı bilgilendirme zarureti ortaya çıkmıştır. Bir TV'de yayınlanan programda, 'Yenidoğan Çetesi' olarak adlandırılan suç örgütü ile ilgili yapılan programda, Kemal Tekden'in 2016 yılında devrettiği Özel Bağcılar Tekden Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş'nin ismi belirtilerek, Kemal Tekden'in siyasi kimliği ve film yapımcılığı hedef alınarak bir yayın gerçekleştirilmiştir. Bahse konu hastane 2016 yılı Kasım ayında tüm hisseleri ile devredilmiş, devrinden sonra 2 kez daha el değiştirmiştir. Bu süreç ile Tekden isminin anılması, bu sürece dahil edilmek istenmesi anlaşılamaz bir saldırıdır. İddia edildiği üzere, 2016 ve öncesi dönemde hastanemiz ve yeni doğan yoğun bakım bölümü ile ilgili bir şikayet söz konusu değildir. Bu dönemdeki verilere bakıldığında, yenidoğan bölümünün Türkiye standartları üzerinde bir başarı sağladığı aşikar ve ispatlanabilir durumdadır. 2022 yılında bir şikayet ile ortaya çıkan 'yenidoğan çetesi'nin hiçbir üyesi ile doğrudan yada dolaylı bir bağımız bulunmamaktadır. Bahsi geçen süreçte Kemal Tekden milletvekili değildir. Habercilik yapmak üzere yoğun çaba sarf eden tüm basın mensuplarına saygı duymakla beraber, Kemal Tekden'e ait fotoğrafını yayınlayıp 'Ali Tekden' diyebilecek kadar konuya vakıf olan gazetecilerin, haberlerini nasıl yaptığının, hangi hedeflere ulaşmaya çalıştığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Buradan sonuç ile, yıllardan beri vermiş olduğu hizmetler ile bilinen kurumumuzun, öküz altında buzağı aranarak, 2016 yılında devredilen hastanenin temel alınarak, kurumumuzun markasına, Kemal Tekden'in şahsi ve siyasi kimliğine yapılan 'itibar suikastı' ile ilgili tüm hukuki işlemlerin başlatıldığını, tekzip haklarının talep edildiğini bildiririz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ