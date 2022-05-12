Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket - Son Dakika
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Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket

12.05.2022 16:58
Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket

Tekden Lisesi öğrencileri tarafından geliri Amasya'da yaşayan ve hastalığının tedavisi için yardıma ihtiyacı olan Lina'ya gönderilmek üzere hayır panayırı düzenlendi.

Tekden Lisesi öğrencileri tarafından geliri Amasya'da yaşayan ve hastalığının tedavisi için yardıma ihtiyacı olan Lina'ya gönderilmek üzere hayır panayırı düzenlendi.

Tekden Lisesi öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 'Lina'ya can suyu olalım' adı altında hayır panayırı düzenlendi. Öğrencilerin kendi yaptığı yiyeceklerle düzenlenen hayır panayırından elde edilecek gelir, Amasya'da yaşayan ve hastalığının tedavisi için yardıma ihtiyacı olan Lina'ya gönderilecek. Anlamlı etkinlik için öğrencilere ve velilere teşekkür eden Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden; "Tekden Lisemizde gençlerimiz tarafından organize edilen bir hayır panayırı yaptık. Bu hayır panayırının gayesi; hasta bir çocuğumuzun tedavisine destek. Lina, Amasya Valiliği tarafından destek çalışması içerisinde olan bir çocuk. Onun tedavisi için maddi desteğe ihtiyaç vardı. Bizim öğrencilerimiz de sosyal sorumluluk gereği bunu üstlendiler. Okulumuzdaki bir hayır panayırıyla çocuğumuza el uzatmaya çalışıyorlar. Bu hayır panayırımızda bütün öğrencilerimiz görev aldı, aileleri destek oldu. Yapılan yemekler vasıtasıyla onların satışı gerçekleştirilerek bu yardım toplanmaya çalışıldı. Biz de Tekden Grup olarak destek verdik. Özellikle gençlerimizi tebrik ediyorum. Bizzat kendileri organize ettiler. Bu tür çalışmaların, gençlerimizin eğitimi konusunda da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların şefkat ve merhamet eğitimi almaları çok önemli. Gelecekte Türkiyemize, insanlığa büyük katkıda bulunacak olan gençlerimiz, böyle yetişirlerse; mükemmel insan olma konusunda büyük çaba sarf edecekler ve arkasından büyük kazançlar elde edecekler. Eğitim liderleri başta olmak üzere öğrencilerimiz ve velilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket
Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket
Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket
Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket
Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket
Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket

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Kemal Tekden, Amasya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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