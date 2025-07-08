Tekirdağ Adliyesi\'nde Veda Töreni

Tekirdağ Adliyesi'nde görev yeri değişen hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2025 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnameleri kapsamında görev yeri değişen hakim ve savcılar için Tekirdağ Adliyesi'nde düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşandı.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Murat Yiğiter ve Uğur Özcan ile çok sayıda hakim ve savcı katıldı.

Programda ilk olarak Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol birer konuşma yaparak, görev yeri değişen meslektaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Ardından konuşan Vali Recep Soytürk, görev yeri değişen hakim ve savcılara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk, Adalet Komisyonu Başkanı Kahraman ve Cumhuriyet Başsavcısı Şenol tarafından görev yeri değişen hakim ve savcılara plaket takdim edildi.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - TEKİRDAĞ