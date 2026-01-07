Başkan Yüceer'den gazetecilere 'Basın Evi' sözü - Son Dakika
Başkan Yüceer'den gazetecilere 'Basın Evi' sözü

Başkan Yüceer\'den gazetecilere \'Basın Evi\' sözü
07.01.2026 16:00  Güncelleme: 16:12
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında gazetecilere verdiği Basın Evi sözünü hayata geçireceklerini açıkladı. Yerel basının önemine dikkat çeken Yüceer, basınla sürekli iletişim halinde olmanın kendilerine güç verdiğini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen program, yoğun katılımla ve samimi bir atmosferde yapıldı. Programda konuşan Başkan Yüceer, basın mensuplarıyla güçlü iletişimin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, gazetecilere verdikleri "Basın Evi" sözünün hayata geçirileceğini açıkladı.

Programın açılışında konuşan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Nilüfer Ayça Albayraktar, gazetecilerin gününü kutladı. Albayraktar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin basınla her zaman çözüm odaklı bir anlayışla çalıştığını ifade ederek, kapılarının basın mensuplarına her zaman açık olduğunu söyledi.

Basın mensuplarına hitap eden Başkan Dr. Candan Yüceer, bu buluşmaların devam edeceğini vurguladı. Basınla sürekli iletişim halinde olmanın kendilerine güç verdiğini dile getiren Yüceer, gazeteciliğin zor şartlar altında yürütülen, büyük sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti.

Başkan Yüceer, gazetecilere verdikleri Basın Evi sözünü yerine getireceklerini belirterek, bu çalışmanın göstermelik olmayacağını, gerçekten ihtiyaçlara cevap verecek bir alan oluşturulacağını söyledi. Yerel basının desteklenmesinin demokrasi açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Konuşmasında iklim krizi ve kentleşme baskısına da değinen Yüceer, Tekirdağ'ın yoğun göç, plansız sanayi ve küresel iklim değişikliği tehdidi altında olduğunu, son yılların en kurak döneminin yaşandığını ifade etti. Su krizi ve afet risklerine karşı toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve basın mensuplarıyla yapılan sohbetin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yüceer'den gazetecilere 'Basın Evi' sözü - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Yüceer'den gazetecilere 'Basın Evi' sözü - Son Dakika
