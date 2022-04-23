Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, 23 Nisan'da Makamını Çocuk Başkana Devretti - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını Hüseyin Pehlivan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Güney Yıldırım'a devretti.

Makamda açıklama yapan Güney Yıldırım, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, tüm çocuklar için proje, öneri ve düşüncelerini dile getirdi.

Başkan Kadir Albayrak da Güney Yıldırım'ın önerilerinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu gerçekten hareketle 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka bir bayram yok. Ben inanıyorum ki gelecek nesiller Cumhuriyet'imizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçileri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.