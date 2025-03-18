Tekirdağ\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenle kutlandı

Tekirdağ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törende, protokol üyeleri anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şeref defterini imzalayarak Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Törene, Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Recep Soytürk, imzaladığı şeref defterinde şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en büyük zaferlerden ve kahramanlıklardan biridir. Kahraman ecdadımız, dönemin en güçlü donanmalarına sahip İtilaf Kuvvetleri'ne karşı büyük bir inanç ve azimle mücadele etmiş, istiklalini ve istikbalini koruma kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale Zaferi, esaret altındaki mazlum milletlere umut ışığı olmuş ve dünya tarihini değiştiren bir destan olarak yerini almıştır."

Tören, günün anlam ve önemine dair konuşmalarla devam etti. - TEKİRDAĞ