Tekirdağ\'da 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni Yapıldı

Tekirdağ'da 2026-2027 adli yıl açılışı, Tekirdağ Adliyesi önünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Tekirdağ Adliyesi önünde düzenlenen tören, Atatürk Büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, yargı mensuplarının konuşmalarıyla devam etti.

"Adalet, toplumun temelidir"

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, adalete olan inancı tazelemek ve yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Adalet, toplumun temelidir; devletin nefesi, huzurun ve güvenin garantisidir. Bizler, Cumhuriyet Başsavcılığı makamı ve yargı mensupları olarak bu ağır ve bir o kadar da onurlu sorumluluğun farkındayız" dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savcılara vermiş olduğu "Cumhuriyetin İnsanı" unvanına layık olarak çalışacaklarını ifade eden Yücel, "Suçla mücadelede, devletin ve milletin haklarını korumada ve adaletin gecikmeden tecelli etmesinde taviz vermeden çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde özveriyle görev yapan hakim ve savcılara, avukatlara ve adliye personeline teşekkür eden Yücel, aralarından ayrılan yargı şehitleri ile adalete hizmet etmiş merhum meslektaşlarını rahmetle andı.

"Vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracağız"

Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut ise büyük bir sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Bizlerden yalnızca doğru karar verilmesi değil, aynı zamanda makul sürede, etkin ve erişilebilir şekilde hizmetlerin sunulması beklenmektedir" diye konuştu.

Tekirdağ Adliyesi olarak yeni dönemde yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması amacıyla üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Obut, yoğun iş yükü ve büyük sorumluluk altında görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları, avukatlar ile adliye personeline teşekkür etti.

"23 bin 859 dosya karara bağlandı"

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emre Binici, 2026-2027 adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılanlara teşekkür ederek, yargı camiası olarak en büyük amaçlarının milletin adalete olan güvenini artırmak olduğunu söyledi.

Adliye personelinin büyük fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Binici, Bölge Adliye Mahkemesi'nde dosyaların karar süresinin kısaltılması amacıyla yeni dairelerin faaliyete geçtiğini açıkladı.

Binici, "Bölge Adliye Mahkemesi olarak dosyaların bekleme sürelerini en az seviyeye indirme gayretimiz devam etmektedir. Bölge Adliye Mahkememiz faaliyete geçtiğinden bu zamana kadar 23 bin 859 dosya karara bağlanmış" diyerek yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Adalet, toplumun huzuru ve devletin bekası için temel dayanak"

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de yeni adli yılın ülkeye, millete, yargı teşkilatına ve Tekirdağ'a hayırlı olmasını diledi.

Adaletin yalnızca hukuki bir kavram olmadığını ifade eden Dönmez, "Toplumun huzurunu, devletin bekasını, bireylerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan en temel dayanaktır" dedi.

"Mülkün temeli olan bu yüce değeri tecelli ettirmek; hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve insan onuruna saygı ilkeleri doğrultusunda hepimizin üzerine düşen en kutsal sorumluluktur" diyen Dönmez, yeni adli yılda vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve yargı hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için yüksek sorumluluk ve gayretle çalışacaklarını söyledi.

"Herkes için hukuk, herkes için adalet"

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ise konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, adalete ve hukuka ömrünü adamış, hayatını kaybeden tüm meslektaşları ve adliye çalışanlarını saygı ve rahmetle anarak başladı.

Yeni adli yıla girerken ortak hedeflerinin açık olduğunu belirten Gürcün, "Herkes için hukuk, herkes için adalet" dedi.

Adaletin yalnızca kararlardan ibaret olmadığını, insanların hukuka ve devlete duyduğu güvenin de temeli olduğunu ifade eden Gürcün, "Bu güven yargının bütün unsurlarının ortak sorumluluğu. Hakim, savcı ve avukatlar farklı görevler üstlense de aynı adalete hizmet ediyoruz. Bağımsız ve güçlü bir savunma da adalet sisteminin güvencesi" diye konuştu.

Tekirdağ'daki adliyelerde çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda gösterilen yaklaşımın yanı sıra hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanları arasında yıllar içerisinde oluşan karşılıklı saygı ve olumlu diyaloğun ülke açısından örnek olduğunu ifade eden Gürcün, bu kültürün oluşmasında emeği geçen yargının tüm bileşenlerine teşekkür etti.

Törene Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yargı mensupları, avukatlar ve adliye personeli katıldı.