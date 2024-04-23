Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Tekirdağ\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü sebebiyle, Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla başlayan etkinliklerde çelenk sunma töreni düzenlendi. Ardından amfi tiyatroda yapılan etkinliklerde öğrencilere ödüller verildi ve tiyatro gösterileri gerçekleştirildi. Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin halk oyunları da sergilendi. Kutlama programının ardından sahil dolgu alanında açılan stantlar ve etkinlik alanları ziyaret edildi.

23.04.2024 12:48
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü sebebiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla burada sona eren etkinlikler, sahil dolgu alanda bulunan amfi tiyatroda devam etti.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bulunan amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikler de günün anlam önemine dair konuşmalar yapılırken düzenlenen şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve milli mücadele yıllarında yaşanan zorlukları anlatan tiyatro ve gösterileri ile izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

Programda balkan ülkelerinden gelen öğrenciler geldikleri ülkeleri halk oyunlarını sergiledi. Türkiye'nin farklı yörelerindeki halk oyunlarının sergilendiği programda, miniklerin gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Öğrenciler ve vatandaşlar kutlama programının ardından sahil dolgu alanında açılan stantları ve etkinlik alanlarını ziyaret ederek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu - Son Dakika
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