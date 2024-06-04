Tekirdağ'da 800 kiloluk 'Paşa' isimli dana 230 bin liradan satışa sunuluyor - Son Dakika
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Yerel

Tekirdağ'da 800 kiloluk 'Paşa' isimli dana 230 bin liradan satışa sunuluyor

Tekirdağ'da kurulan kurban pazarında satışa sunulan 800 kiloluk 'Paşa' isimli dana, 230 bin liradan alıcı bekliyor. İşletmeci Hüseyin Katkıcı, hayvanlarını pazara getirdiklerini ve müşterilerini beklediklerini belirtti.

04.06.2024 11:27
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Tekirdağ'da yaklaşan bayram öncesi kurulan kurban pazarına getirilerek satışa sunulan 800 kiloluk 'Paşa' isimli dana, 230 bin liradan alıcı bekliyor.

Çorlu Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurban pazarı kuruldu. Hayvan sahipleri kurulan çadıra satış için büyükbaş hayvanları getirmeye başladı.

Bu sezon işlerinin iyi geçtiğini ifade eden işletmeci Hüseyin Katkıcı, "Pazara yeni giriş yaptık, buraya gelene kadar satışlarımız güzeldi. Hayvanlarımızı pazara getirdik ve müşterilerimizi bekliyoruz. Ortalama 800 kilo ağırlığında 'Paşa' ismini verdiğimiz montofon cinsi ineğimiz var. 230 bin lira diyoruz ama pazarlık payı da var" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 800 kiloluk 'Paşa' isimli dana 230 bin liradan satışa sunuluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 800 kiloluk 'Paşa' isimli dana 230 bin liradan satışa sunuluyor - Son Dakika
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