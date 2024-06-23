Tekirdağ'da Akşam Saatlerinde Ortaya Çıkan Dolunay Kızıllığı Göz Kamaştırdı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Akşam Saatlerinde Ortaya Çıkan Dolunay Kızıllığı Göz Kamaştırdı

Tekirdağ\'da Akşam Saatlerinde Ortaya Çıkan Dolunay Kızıllığı Göz Kamaştırdı

Haziran ayının son dolunayı, Tekirdağ semalarında akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde görüntülendi. Dolunayın kızıl rengi ve parlaklığı, vatandaşlara görsel bir şölen yaşattı. Gökyüzündeki bu eşsiz manzarayı izleyenler, geceyi gündüze çeviren dolunayın tadını çıkardı.

23.06.2024 01:40
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Tekirdağ'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay kızıllığıyla göz kamaştırdı.

Haziran ayının son dolunayı akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde adeta vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Tepelerin arkasından yavaş yavaş ortaya çıkan dolunay, kızıl rengi ile görenleri mest etti. Tekirdağ semalarında gökyüzünü süsleyen dolunay, rengi ve parlaklığı ile geceyi gündüze çevirirken, gökyüzündeki manzarayı izleyen vatandaşlarsa bu eşsiz anların tadını çıkardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Akşam Saatlerinde Ortaya Çıkan Dolunay Kızıllığı Göz Kamaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Akşam Saatlerinde Ortaya Çıkan Dolunay Kızıllığı Göz Kamaştırdı - Son Dakika
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