Mezarlıklarda bayram mesaisi

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabristan ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla Tekirdağ il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki 373 mahallede bulunan toplam 560 mezarlık alanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram öncesi artan ziyaret yoğunluğu nedeniyle ekipler, mezarlıklarda kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarında uzayan otlar biçilirken, yabani otların yeniden oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları da yapılıyor. Ekipler ayrıca mezarlıkların genel temizliği ve çevre düzenlemesini de titizlikle sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için çalışmaların sadece bayram dönemlerinde değil, yıl boyunca devam ettiğini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, il genelindeki mezarlıklarda yürüttüğü bakım ve temizlik çalışmalarının bayram sonrasında da devam edeceği ifade edildi.