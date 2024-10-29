Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 1 kilometrelik kortej yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Volkan Nallar, terör saldırılarını lanetledi ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

29.10.2024 20:34  Güncelleme: 20:43
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Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 1 kilometrelik kortej yürüyüşüne yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar terör saldırılarını lanetleyerek Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü, Tekirdağ'da coşkuyla gerçekleştirildi. Yürüyüşe yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katılarak, Cumhuriyet'in kazanımlarını ve özgürlüğün önemini vurgulayan sloganlar attı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da etkinlikte yer aldı ve yürüyüş, 1 kilometrelik parkurun sonunda Tekirdağ Valiliği önünde tamamlandı.

Cumhuriyetin kazanımlarını ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini anmak amacıyla düzenlenen yürüyüş boyunca, katılımcılar uzun ay yıldızlı Türk bayraklarını gururla taşıdı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek 29 Ekim'in Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferi olduğunu vurguladı.

Volkan Nallar konuşmasında ayrıca, son dönemde Türkiye'yi sarsan ve masum insanların yaşamını yitirdiği terör saldırısına da değindi. Nallar, "Milletimizin huzuruna kast eden hain terör saldırısını en sert şekilde buradan lanetliyorum. Hiçbir haklı gerekçesi olmayan bu insanlık dışı saldırılar ülkemizin birliğini ve beraberliğini hedef almaktadır. Ancak milletimizin birlik ve beraberliği, bu tür alçakça saldırılara karşı en büyük cevaptır" dedi.

Nallar, sözlerine Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği cumhuriyeti daha da güçlendirmek, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve adaleti sağlamak için sorumlulukları olduğunu belirterek devam etti. Ayrıca, Cumhuriyetin sunduğu özgürlük ve adalet ortamında, Türkiye'nin demokratik ve çağdaş geleceği için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri konserle devam etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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