Tekirdağ\'ın en büyük iftar sofrası: 8 bin kişi aynı anda orucunu açtı

15.03.2026 21:02  Güncelleme: 21:03
Tekirdağ'da düzenlenen dev iftar programında yaklaşık 8 bin kişi aynı anda orucunu açtı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu, sahil dolgu alanında kurulan uzun masalarda yaşandı.

Tekirdağ'da sahil dolgu alanında kurulan dev iftar sofrasında binlerce kişi aynı anda orucunu açarak, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa sahil dolgu alanında düzenlenen iftar programında yaklaşık 8 bin kişi aynı sofrada buluştu. Sahil boyunca kurulan uzun masalarda vatandaşlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Binlerce kişinin katıldığı programda Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma atmosferi sahile yansıdı. İftar programına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de katıldı. Alanda kurulan masaları tek tek gezen Başkan Yüceer, vatandaşlarla sohbet ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahil dolgu alanında düzenlenen dev iftar programı dron ile havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil boyunca kurulan uzun iftar masaları ve aynı anda iftarını açan binlerce vatandaş dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

