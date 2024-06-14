Tekirdağ'da dolu yağışı: Otomobilini yatakla böyle korudu - Son Dakika
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Tekirdağ'da dolu yağışı: Otomobilini yatakla böyle korudu

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaşanan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı sonrasında bir vatandaş, otomobilini yatakla korumaya çalıştı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda başlayan yağmur yağışı kısa sürede yerleri beyazlattı ve ardından dolu yağışıyla etkisini gösterdi. Şiddetli dolu yağışı ise hızla yerini yağmura bıraktı.

14.06.2024 18:35
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Tekirdağ'da dolu yağışı: Otomobilini yatakla böyle korudu

TEKİRDAĞ - Yağmur yağışın arından gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı Tekirdağ Kapaklı ilçesi genelinde etkili oldu. Bir vatandaş, otomobilini yatakla doludan korumaya çalıştı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda 14 Haziran Cuma günü Kapaklı'da şiddetli yağmur yağışının etkili olacağı bildirilmişti. Saat 15.30'dan itibaren başlayan yağmur yağışı saat 16.00'da etkisini kaybetti.

Kısa sürede yerleri beyazlattı

Ardından saat 18.00'da beklenen yağmur yağışı, saat 17.00'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışıyla etkisini gösterdi. Bir vatandaş ise otomobilini yatakla dolu yağışından korumaya çalıştı. Şiddetli dolu yağışı kısa sürede yerleri beyazlatırken etkisini kaybedip yerini yağmura bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da dolu yağışı: Otomobilini yatakla böyle korudu - Son Dakika

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