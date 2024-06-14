Tekirdağ'da dolu yağışı: Otomobilini yatakla böyle korudu
TEKİRDAĞ - Yağmur yağışın arından gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı Tekirdağ Kapaklı ilçesi genelinde etkili oldu. Bir vatandaş, otomobilini yatakla doludan korumaya çalıştı.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda 14 Haziran Cuma günü Kapaklı'da şiddetli yağmur yağışının etkili olacağı bildirilmişti. Saat 15.30'dan itibaren başlayan yağmur yağışı saat 16.00'da etkisini kaybetti.
Kısa sürede yerleri beyazlattı
Ardından saat 18.00'da beklenen yağmur yağışı, saat 17.00'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışıyla etkisini gösterdi. Bir vatandaş ise otomobilini yatakla dolu yağışından korumaya çalıştı. Şiddetli dolu yağışı kısa sürede yerleri beyazlatırken etkisini kaybedip yerini yağmura bıraktı.
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