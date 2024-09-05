Süleymanpaşa'da Oğlak Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Oğlak Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Süleymanpaşa\'da Oğlak Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen oğlak yeme yarışmasında üç grup, pişmiş 10 kilogram oğlak etini en hızlı yeme mücadelesi verdi. Yarışmada birinci grup 10 kiloluk eti 10 dakikada yiyerek kazandı. Yarışmacılar, eğlenceli bir atmosferde kıyasıya mücadele ederken, dereceye girenlere ödüller verildi.

05.09.2024 15:23
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen oğlak yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç grup olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı. Yarışma öncesinde 10 kilogramdan oluşan pişmiş oğlak eti, masalarda hazırlanarak 3 gruptan oluşan yarışmacılar masaların başına alındı.

Çiğnemeden yediler

Yarışma startı verildiğinde, yarışmacılar adeta etleri çiğnemeden mideye indirmeye çalıştı. Kıyasıya oğlak eti yeme mücadelesinde birinci olan grup 10 kilo eti 10 dakikada yiyerek yarışmanın galibi olurken, diğer 2 grup ise 2. ve 3. oldu. Yarışma sonrasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Oğlak yeme yarışmasında birinci olan gruptan Yılmaz Songün yaptığı açıklamada, amaçlarının eğlenmek olduğunu ifade ederek, "Çok zorlandık, oğlağı yiyip bitirmeye çalıştık. Karnımız da toktu. Amaç eğlence yani" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa'da Oğlak Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süleymanpaşa'da Oğlak Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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