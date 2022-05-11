Tekirdağ'da engellilerden 'Sevgi Yürüyüşü' - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde engelliler, farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da Engelliler Haftası'na yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Haftanın önemine dikkat çekilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Süleymanpaşa sahilinde 'Sevgi Yürüyüşü' düzenlendi. Yelken kulübünden aileleri ve yakınları gözetiminde yürüyüşe başlayan engelliler, ellerindeki pankartlarla sahil yolu boyunca yürüdü. Zaman zaman çeşitli sloganlar da atan engelli vatandaşların yürüyüşü Barış ve Özgürlük Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ün yanı sıra engelli dernekleri üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - TEKİRDAĞ