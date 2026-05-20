Tekirdağ\'da Gıda Denetimleri Artırıldı

Tekirdağ'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda denetimleri artırıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 11 ilçe müdürlüğüne bağlı kontrol görevlileri tarafından kent genelinde denetim çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekipler tarafından şarküteri, kasap, marketlerin kasap reyonları ile ekmek, unlu mamuller, baklava, tatlı ve şekerli mamul üretim yerlerinde kontroller gerçekleştirildi. Ayrıca gıda satış noktaları ile toplu tüketim alanlarında da denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, hijyen şartları ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Kurallara aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli idari işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "İl ve ilçe müdürlüklerimize bağlı kontrol görevlilerimiz sahada yoğun şekilde görev yapmaktadır. Özellikle bayram dönemlerinde tüketimi artan ürün gruplarında denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı'na bildirimde bulunmalarını rica ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ