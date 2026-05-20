Tekirdağ'da Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Gıda Denetimleri Artırıldı

Tekirdağ\'da Gıda Denetimleri Artırıldı
20.05.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi gıda güvenliği için Tekirdağ'da denetimler yoğunlaştırıldı.

Tekirdağ'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda denetimleri artırıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 11 ilçe müdürlüğüne bağlı kontrol görevlileri tarafından kent genelinde denetim çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekipler tarafından şarküteri, kasap, marketlerin kasap reyonları ile ekmek, unlu mamuller, baklava, tatlı ve şekerli mamul üretim yerlerinde kontroller gerçekleştirildi. Ayrıca gıda satış noktaları ile toplu tüketim alanlarında da denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, hijyen şartları ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Kurallara aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli idari işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "İl ve ilçe müdürlüklerimize bağlı kontrol görevlilerimiz sahada yoğun şekilde görev yapmaktadır. Özellikle bayram dönemlerinde tüketimi artan ürün gruplarında denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı'na bildirimde bulunmalarını rica ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:41:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.