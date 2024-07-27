Tekirdağ'da Hayvan Hastanesi Hizmete Girecek

Yerel

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yakın zamanda hizmete girmesi planlanan hayvan hastanesini ziyaret etti. Soytürk, merkezin öğrencilere, hayvanseverlere ve hayvan yetiştiricilerine hayırlı olmasını temenni etti.

Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas Mahallesi'nde yer alan ve "Akademik Hayvan Hastanesi" olarak hizmet vermesi planlanan merkez, toplamda 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olup, Eğitim-İdare Binası ve Hayvan Hastanesi olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.

Merkezde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra hayvan hastalıkları ile ilgili bilimsel proje ve çalışmalar yürütülecek ve hayvancılık yapan vatandaşlara tıbbi destek sunulacak. Ayrıca, Tekirdağ ve bölgesindeki pet hayvanları, at ve çiftlik hayvanları ile egzotik ve yaban hayvanlarına kaliteli veteriner sağlık hizmetlerinin sunulması hedeflenmekte. Merkezde, gelişmiş teknik donanımlar ve ilgili hayvanlara göre çeşitli muayene ve operasyon bölümleri bulunuyor. - TEKİRDAĞ