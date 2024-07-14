Tekirdağ'da ilginç hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Tekirdağ'da ilginç hırsızlık kamerada

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir evin balkonunun altındaki su bidonunu çalan hırsız, ev sahibi tarafından yakalandı ve çaldığı eşyayı geri vermek zorunda kaldı. Ev sahibi herhangi bir zararı olmadığı için hırsızdan şikayetçi olmadı.

14.07.2024 23:41
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Tekirdağ'da ilginç hırsızlık kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde güpegündüz yaşanan hırsızlık vakası pes dedirtti.

Olay, İstiklal- Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir süre keşif yaptıktan sonra bir evin balkonunun altındaki paslanmaz su bidonunu çalan hırsız, güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. Ev sahibi tarafından yakalanan hırsız, çaldığı eşyayı sahibine teslim etmek zorunda kaldı.

Yakalanınca bir süre söylenen pişkin hırsız, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Herhangi bir zararı olmayan ev sahibi ise hırsızdan şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da ilginç hırsızlık kamerada - Son Dakika

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