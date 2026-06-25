Çerkezköy'de kadınlara aile içi iletişim semineri verildi - Son Dakika
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Çerkezköy'de kadınlara aile içi iletişim semineri verildi

Çerkezköy\'de kadınlara aile içi iletişim semineri verildi
25.06.2026 17:05  Güncelleme: 17:07
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy'de kadınlara yönelik 'Aile İçi İletişim' konulu seminer düzenledi. Seminerde aile kültürü, sağlıklı iletişim ve empati gibi konular ele alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce kadınlara yönelik "Aile İçi İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar TEK Atölye'de düzenlenen seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Simge Nur Öksüz tarafından katılımcılara aile kültürü, aile değerleri ve sağlıklı iletişim yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Öksüz, aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun sağlamlaşmasında önemli rol oynadığını anlattı.

Eğitimde empati kurmanın, etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesinin ve sorun çözme yöntemlerinin aile yaşamındaki önemine değinildi. Aile içi iletişimin çocukların sosyal gelişimlerine de doğrudan katkı sunduğu vurgulandı. Seminerde ayrıca aile bireyleri arasında yaşanan çatışma ve anlaşmazlıkların yapıcı yöntemlerle çözülebileceği belirtilirken, birlikte kaliteli zaman geçirmenin aile bağlarını güçlendirdiği ve sağlıklı iletişimi desteklediği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkezköy'de kadınlara aile içi iletişim semineri verildi - Son Dakika

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