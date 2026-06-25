Çerkezköy\'de kadınlara aile içi iletişim semineri verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce kadınlara yönelik "Aile İçi İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar TEK Atölye'de düzenlenen seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Simge Nur Öksüz tarafından katılımcılara aile kültürü, aile değerleri ve sağlıklı iletişim yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Öksüz, aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun sağlamlaşmasında önemli rol oynadığını anlattı.

Eğitimde empati kurmanın, etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesinin ve sorun çözme yöntemlerinin aile yaşamındaki önemine değinildi. Aile içi iletişimin çocukların sosyal gelişimlerine de doğrudan katkı sunduğu vurgulandı. Seminerde ayrıca aile bireyleri arasında yaşanan çatışma ve anlaşmazlıkların yapıcı yöntemlerle çözülebileceği belirtilirken, birlikte kaliteli zaman geçirmenin aile bağlarını güçlendirdiği ve sağlıklı iletişimi desteklediği ifade edildi. - TEKİRDAĞ