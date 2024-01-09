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Tekirdağ'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı bazı ilçelerde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Tekirdağ\'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
09.01.2024 - 16:38,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı bazı ilçelerde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımız 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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