Halk jüri oldu, en iyi keçi peynirini vatandaş seçti
Halk jüri oldu, en iyi keçi peynirini vatandaş seçti

04.04.2026 20:00  Güncelleme: 20:03
Tekirdağ'da düzenlenen küçükbaş hayvancılık festivalinde yapılan tadım etkinliğinde, vatandaşlar en beğendikleri keçi peynirini oyladı. Feray Zambak'a ait peynir birinci oldu.

Tekirdağ'da düzenlenen küçükbaş hayvancılık festivalinde gerçekleştirilen tadım etkinliğinde vatandaşlar, oylarıyla en beğendikleri keçi peynirini belirledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla organize edilen festivalde, farklı üreticilere ait keçi peynirleri stantlarda sergilendi. Yarışma kapsamında 9 üreticinin hazırladığı peynirler numaralandırılarak ziyaretçilere sunuldu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, peynirlerin tadımını yaptıktan sonra en çok beğendikleri ürünün numarasını yazarak oy kullandı. Yoğun ilgi gören yarışmada katılımcılar, lezzet ve aroma açısından değerlendirme yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren oylama sürecinin ardından yapılan sayımda, Feray Zambak'a ait keçi peyniri en yüksek oyu alarak birinci oldu. Yarışma, yerel üretimin desteklenmesi ve geleneksel lezzetlerin tanıtılması açısından dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Tekirdağ, Kültür, Yerel, Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
