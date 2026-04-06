Tekirdağ'da Şanlıurfa rüzgarı: 1 ton çiğ köfte ikram edildi
06.04.2026 00:28  Güncelleme: 00:30
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Şanlıurfalılar gecesinde, davullar eşliğinde 1 ton çiğ köfte yoğruldu ve misafirlere ikram edildi. Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, kültür şölenine dönüştü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen sıra gecesi programı, adeta kültür şölenine dönüştü. Davul seslerinin yükseldiği gecede tam 1 ton çiğ köfte yoğrularak katılımcılara ikram edildi. Davulcuların şovu geceye damga vururken, halaylar salonu doldurdu.

Başkanlar vekiller halaya katıldı

Gecede sahne alan sanatçılar Urfa türküleriyle davetlilere keyifli anlar yaşattı. Davul ve zurna eşliğinde çekilen halaylar, salonu adeta düğün havasına çevirdi. Coşkunun zirveye çıktığı anlarda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, farklı partilerden milletvekilleri ve çeşitli siyasi parti temsilcileri aynı halay halkasına katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

1 ton çiğ köfte yoğruldu

Gecenin en dikkat çeken anı dev kazanlarda yoğrulan çiğ köfte oldu. Hazırlanan 1 ton çiğ köfte misafirlere ikram edilirken, gece boyunca birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, konuşmasında dayanışma ve kültürel birlikteliğe vurgu yaparak, Şanlıurfalıların Tekirdağ'a katkı sunduğunu ve bu birlikteliğin kente güç verdiğini ifade etti.

Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Bedlek ise derneğin siyaset üstü bir dayanışma ve gönül hareketi olduğunu belirterek, kültürün yaşatılması ve birlik ruhunun önemine dikkat çekti.

Program, plaket takdimi ve sahne gösterilerinin ardından sona ererken, gece boyunca renkli görüntüler oluştu.

Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, milletvekilleri ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile davetliler katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

