Tekirdağ\'da Şehir Hastanesi ulaşımını rahatlatacak köprülü kavşakta önemli aşama

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Süleymanpaşa ilçesindeki AFAD Kavşağı'nda, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak köprülü kavşak projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında ön onay süreçleri ve jeolojik sondaj çalışmaları tamamlanırken, uygulama projelerinin hazırlanmasına devam ediliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi Bulvarı (D110 Çevreyolu) ile İstiklal Marşı Caddesi'nin kesişiminde hayata geçirilmesi planlanan köprülü kavşak projesiyle, Trakya Bölgesi'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü standartlarına uygun hazırlanan avan ve revize projeler ile hidrolik ve hidrolojik etütlerin uygun bulunmasının ardından ön onay süreci tamamlandı. Sonrasında sahada gerçekleştirilen jeolojik ve jeoteknik sondaj çalışmaları da bitirilirken, elde edilen veriler doğrultusunda uygulama projelerinin hazırlanması sürüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle Malkara ve batı yönünden şehir hastanesine ulaşım kolaylaşacak. Batı yönünden hastaneye erişim yaklaşık 4,5 kilometre, güney yönünden ise yaklaşık 1,5 kilometre kısalacak. Bu sayede ambulansların acil vakalara daha kısa sürede ulaşması, sağlık çalışanları ile vatandaşların zamandan tasarruf etmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 1,8 kilometrelik ana yol, 3 kilometreye yakın toplayıcı yol, bağlantı yolları, şehir hastanesine doğrudan ulaşımı sağlayacak güzergah, 93 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak köprüsü ile çeşitli sanat yapılarının yer alacağı proje sayesinde D110 Çevreyolu'ndaki trafik akışının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi, yakıt tüketimi ile karbon emisyonunun azaltılması da amaçlanıyor.

Uygulama projelerinin tamamlanarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulmasının ardından, iki kurum arasında yapılacak protokol sonrasında yapım aşamasına geçilmesi planlanıyor. - TEKİRDAĞ