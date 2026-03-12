Tekirdağ\'da şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehit mezarlıkları ziyaret edilerek kabirlere karanfil bırakıldı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Süleymanpaşa ilçesindeki şehitlikte düzenlenen ziyarete İl Müdürü Hüseyin Özdemir, kurum personeli ve sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı. Ziyarette şehit mezarları başında dualar okunurken kabirlere karanfiller bırakıldı.

Programda konuşan Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, "Bugün burada, vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz gerekli bakım, onarım ve temizlik işlemlerini tamamlamış ve şehitliği bayrama hazır hale getirmiştir. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Şehit mezarlarının mevcut durumlarının kayıt altına alındığını da belirten Özdemir, "Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada; aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik; onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ