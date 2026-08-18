Tekirdağ\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 398 Bin 780

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ'da 2026 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 398 bin 780'e ulaştı.

Tekirdağ'daki toplam taşıtların 198 bin 74'ünü otomobiller oluştururken, 83 bin 106 motosiklet, 56 bin 201 kamyonet, 34 bin 842 traktör, 13 bin 161 kamyon, 6 bin 484 minibüs, 5 bin 434 otobüs ve 1 bin 478 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

Temmuz ayında 9 bin 409 taşıt el değiştirdi

Kentte Temmuz ayında noterler aracılığıyla toplam 9 bin 409 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin 5 bin 882'sini otomobiller oluştururken, 1.480 motosiklet, 1.261 kamyonet, 313 traktör, 190 minibüs, 148 kamyon, 115 otobüs ve 20 özel amaçlı taşıt el değiştirdi.

Türkiye'de 34,7 milyon taşıt trafiğe kayıtlı

Türkiye genelinde ise Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 746 bin 396 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.