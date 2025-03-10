Tekirdağ’da Uyuşturucu Farkındalığı Etkinlikleri

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkorehber Timi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde farkındalık etkinlikleri düzenledi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Narko Nokta" faaliyetleri kapsamında anneler ve vatandaşlarla buluştu. Etkinliklerde uyuşturucu maddelerin zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatılırken, uyuşturucuya karşı yürütülen "Bağımsızlık Seferberliği" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplam 10 etkinlikte 555 vatandaşa ulaşılarak "UYUMA" ve "NARVAS" projeleri tanıtıldı. Etkinliklerde toplumun bilinçlendirilmesi hedeflenirken, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturulması amaçlandı. - TEKİRDAĞ