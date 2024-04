Tekirdağ\'da Vatandaşlar Filistin İçin Oturma Eylemi Yaptı

Yerel

Tekirdağ'da bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler için oturma eylemi yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan valilik meydanında bir araya gelen vatandaşlar ve STK üyeleri, aylardır İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için oturma eylemi yaptı. 'Gazze'ye özgürlük, kahrolsun İsrail' gibi yazılı pankartlarla oturma eylemi yapan vatandaşlar Gazze'ye saldırıları lanetledi.

Oturma eyleminde açıklamalarda bulunan Muhammed Emin Akagündüz, "Gazze 17 yıldır acımasız bir abluka altında ve son 5 aydır soykırım niteliğinde saldırılar ile karşı karşıya. İsrail çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivili katletti. Okullar, hastaneler, ibadethaneler ve yaşam alanları yok edildi. On binlerce insan yerinden edildi. Hayatta kalanları ise çok zor şartlar altında yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Filistin'deki durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. İsrail, Gazzelilerin temel insani ihtiyaçlara ulaşmasına dahi engel oluyor. Gazze halkı açlık ve savaş ile sınanıyor. Her gün yüzlercesi buna yenik düşüyor" dedi. - TEKİRDAĞ