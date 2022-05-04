Tekirdağ'da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı

04.05.2022 00:57
Tekirdağ'da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde yüz yıla yakın süreden bu yana devam eden bayram geleneği bu bayramda da yaşatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde yüz yıla yakın süreden bu yana devam eden bayram geleneği bu bayramda da yaşatıldı.

Yüz yılı aşkın zamandır süren geleneği Ahimehmet Mahallesi muhtarlığı yaşatmaya devam ediyor. Mahalle camisinin avlusunda toplanan çocuklar ellerindeki poşet ve torbalarla sıraya girdi. Mahallenin bakkal ve marketlerinde abur cubur tabir edilen yiyecekleri adeta silip süpüren mahalle sakinleri ise çocukların poşet ve torbalarını doldurarak yüzlerini güldürdü.

Bayramlarda çocukların kapı kapı dolaşarak şeker çikolata toplamasının dışında Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde çocuklar cami avlusunda toplanarak büyükleri bekliyor. Bir süre sonra ellerinde gofret, bisküvi, kek ve çikolata kutuları ile beliren vatandaşlar cami avlusunu dolduran çocukların poşet ve torbalarını doldurarak sevindiriyor. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Mezarlıklarda bayram hareketliliği Mezarlıklarda bayram hareketliliği Bayram geleneği: Protokol vatandaş bayramlaşması Bayram geleneği: Protokol vatandaş bayramlaşması

Tekirdağ, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti
23:58 Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak
23:56 25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu
23:31 Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü
23:30 Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım
22:54 Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a "Rus turist" mesajı verdi
22:52 Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı
22:45 Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi
22:42 CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 01:05:34. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement