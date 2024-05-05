Tekirdağ'daki karton firmasına yangın söndürme eğitimi verildi - Son Dakika
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Yerel

Tekirdağ'daki karton firmasına yangın söndürme eğitimi verildi

Tekirdağ\'daki karton firmasına yangın söndürme eğitimi verildi

Kocaeli İtfaiyesi, Tekirdağ'da bulunan bir karton firmasının acil durum ekiplerine yangın söndürme eğitimi verdi. Eğitimde, kişisel koruyucu donanım, yangın söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri gibi konular uygulamalı olarak aktarıldı.

05.05.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
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Tekirdağ'daki karton firmasının acil durum ekiplerine Kocaeli İtfaiyesi tarafından yangın söndürme eğitimi verildi.

Afetler, yangın ve benzeri acil durumlara karşı görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece Kocaeli'de değil, talep ve ihtiyaç olması halinde ülke genelinde hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Tekirdağ'a bağlı Muratlı ilçesinde kurulu bulunan karton firmasının acil durum ekiplerine eğitim verildi. Firma çalışanları eğitim için Kocaeli'ye geldi. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasındaki İtfaiye Eğitim Merkezi tesislerinde, firma çalışanlarına yönelik olarak İleri Düzey Yangınla Mücadele eğitimi verildi.

Tesiste yer alan simülatörler vasıtasıyla uygulamalı olarak kişisel koruyucu donanım, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı, yangın söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip organizasyonu ve çalışması hakkında uygulamalı bilgi aktarıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'daki karton firmasına yangın söndürme eğitimi verildi - Son Dakika

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