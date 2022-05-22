Tekirdağ'daki Samsunlular bolluk aşında buluştu

-20 kazanda 10 ton keşkek pişirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren hemşeri derneklerinden olan Ergene Samsunlular Derneği tarafından bu yıl 20.'si gerçekleştirilen Bolluk Aşı Programı gerçekleştirildi. Programda 20 kazanda 10 ton keşkek pişirilerek dağıtıldı. Keşkek ikramı için yüzlerce kişi sıraya girdi.

Ergene Samsunlular Derneği bahçesinde düzenlenen programda bin 150 kilo et ve 1 ton keşkek tüketildi.

Dernek Başkanı Şükrü Kırıkçı yaptığı açıklamada etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Bu yıl etkinliğimizin 20.'sini düzenliyoruz. Bizim Samsun yöresinde, böyle bahar geldiği zaman, bu program yapılır. Biz de bunu 20 yıldır yaşadığımız bu bölgede sürdürüyor ve geleneksel olarak kutluyoruz. Bu kapsamda kurbanlar kesildi, dualar okundu. 1 tonluk büyük bir dana kestik yetmedi, 150 kilo et daha aldık. 20 kazanda keşkeğimiz pişirildi, bu da 1 tona denk geliyor. Katılım beklentimizin üzerinde oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan yüzlerce kişi ikram edilen keşkek ve etlerden alarak bolluk aşı programına katıldı.