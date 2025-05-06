Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı: Pazar Yeri Yoğunluğu Vicdani Bir Mesele

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliğinde konuşan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Perşembe Pazarı'ndaki yoğunluğun artık vicdani bir mesele haline geldiğini vurguladı.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen programda konuşan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesindeki Perşembe Pazarı'nın oluşturduğu yoğunluk ve düzensizlikle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pazar yerini bizzat gezdiğini söyleyen Turanlı, özellikle yaşlılar ve çocukların pazarda büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Emniyet Müdürü Turanlı konuşmasında, "Ayşe teyzelerin, Ali amcaların yürüyemediğini, çocukların ezilme tehlikesi geçirdiğini gördüm. Bu bir eziyettir, benim vicdanım bu tabloya el vermiyor" ifadelerini kullandı. Konunun sadece trafikle değil, doğrudan insan hayatı ve yaşam konforuyla ilgili olduğunu belirten Turanlı, bu sorunun görmezden gelinemeyecek kadar büyüdüğünü söyledi.

Kalıcı bir çözüm için kurumların birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Turanlı, "Bu meseleye müdahil olmamız gerektiğini bir vicdani borç olarak görüyorum ve tarihe not düşmek adına açıkça ifade ediyorum" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi'ni birlikte hareket etmeye davet eden Turanlı, şehrin merkezinde her hafta yaşanan bu karmaşanın sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi. - TEKİRDAĞ