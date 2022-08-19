Tekirdağ haberleri... Tekirdağ Büyükşehir, Balıkçılara Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ haberleri... Tekirdağ Büyükşehir, Balıkçılara Destek Olmaya Devam Ediyor

19.08.2022 09:19
Tekirdağ haberleri... Tekirdağ Büyükşehir, Balıkçılara Destek Olmaya Devam Ediyor

Edinilen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 24 Ağustos 2022 çarşamba günü saat 12.00’de Süleymanpaşa İlçesi’nde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali’nde düzenlenecek törenle, balıkçılara tekne bakım malzemeleri teslim edilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 24 Ağustos 2022 çarşamba günü saat 12.00'de Süleymanpaşa İlçesi'nde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali'nde düzenlenecek törenle, balıkçılara tekne bakım malzemeleri teslim edilecek.

Küçük ölçekli balıkçılar, tüm dünyada görülen küresel balıkçılık krizinin ardından önceki yıl da Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj nedeni ile en büyük zararı gören grupların başında yer aldı.

Yaşanan bu zorlu süreçte gelirleri düşen ve ülkede yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla işletme maliyetleri kat ve kat artan balıkçılık sektörüne destek olmak için harekete geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, geçen günlerde gerçekleştirdiği ağ ve donatı malzemesi dağıtımının ardından bu kez de tekne bakım malzemesi dağıtımı ile küçük ölçekli balıkçılara destek sağlıyor.

"BALIKÇILARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Tekne bakım malzemelerinin dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde ilimizde faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılarımıza malzeme desteği sağlamıştık. Bu kez de tekne bakım malzemelerinden oluşan bir destek paketi ile balıkçılarımıza desteğimizi sürdürüyoruz. Siz değerli balıkçılarımızın ne denli büyük bir özveriyle rızkınızı denizlerden çıkardığınızı biliyoruz. Girdi maliyetlerinin giderek arttığı, vatandaşlarımızın satın alım gücünün azaldığı, su ürünleri pazarının daraldığı böylesine zor bir dönemde küçük ölçekli balıkçılarımıza destek olmak amacıyla tekne bakım malzemesi dağıtımını gerçekleştireceğiz. Destek paketimiz kapsamında ilimizde faaliyet gösteren toplam 144 balıkçımıza tekne bakımlarını yapabilmeleri için epoksi macun, antifouling boya ve beyaz yağlı boya dağıtımı yapacağız. Bundan sonra da bu tür destek paketlerimizle siz değerli balıkçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak su ürünleri alanındaki en önemli hizmetlerimizden biri Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali'dir. Büyük ve modern tesisimizde hal hizmetlerimizi daha iyi koşullarda yürüterek su ürünlerinin daha iyi koşullarda depolanmasını sağlıyor, dağıtım zincirindeki zayiatları azaltıyor ve su ürünlerinin vatandaşlarımıza daha ekonomik fiyatlarla ulaştırılabilmesine imkan sağlıyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz hizmetlerin siz değerli balıkçılarımıza, esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Marmara Denizi, Tekirdağ, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ haberleri... Tekirdağ Büyükşehir, Balıkçılara Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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