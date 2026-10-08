Tekirdağ Hayrabolu\'da çekirdek satan Yaşar Başkır, 3 çocuğunu bu işle evlendirdi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 69 yaşındaki Yaşar Başkır, yaklaşık yarım asırdır aynı seyyar arabayla çekirdek satarak geçimini sağlıyor. Alpullu Caddesi'nde yıllardır aynı noktada satış yapan Başkır, çekirdek satarak 3 çocuğunu evlendirdiğini belirtti.

Yaklaşık 50 yıldır çekirdek satarak ailesinin geçimini sağlayan Yaşar Başkır, yıllar içerisinde bu mesleğin hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi. 69 yaşındaki Başkır, "Yıllardır bu işten ekmeğimi kazanıyorum. 3 çocuğumu bu işle büyüttüm ve evlendirdim. Yarım asırdır aynı yerde çekirdek satıyorum. Burada müşterilerimizle sohbet ediyoruz, yıllardır tanıdığımız insanları görüyoruz. Bu iş artık hayatımın bir parçası oldu. Türkiye'nin birçok noktasına ve Avrupa'ya da çekirdek gönderiyorum. Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Başkır'ın müşterilerinden Tekin Temel, "Yaşar ağabey yıllardır aynı yerde çekirdek satıyor. Ben çocukluğumdan beri kendisinden çekirdek alıyorum. Yıllardır aynı yerde olması bizim için artık alışılmış bir görüntü. Onu burada görmeyince sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor. Hayrabolu'da birçok kişinin çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği bir insan. Yıllardır aynı şekilde işini yapmaya devam ediyor" diye konuştu.